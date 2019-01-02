Белый дом заявил о последнем шансе РФ по ракетам

Шесть месяцев, которые есть у России на возвращение в рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - это последний шанс для Москвы. Об этом заявил в пятницу, 1 февраля, представитель администрации США, сообщает ТАСС.
"Это вопрос международного права, последний шанс для России… С начала обсуждения Соединенными Штатами этой темы с Россией в мае 2013 года… мы пытались донести до России, что это исключительно в ее интересах вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора", - сказал представитель администрации.
Он отметил, что США не считают, что несут ответственность за возможную гонку вооружений в случае их выхода из Договора.
Ранее сегодня Вашингтон объявил о выходе из ракетного договора со 2 февраля. Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией соглашения.
При этом в России не признают обвинения США и считают, что договор по ракетам нарушает Вашингтон.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby