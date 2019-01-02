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01. 02. 2019

На трассе Киев-Одесса столкнулись шесть авто

На трассе Киев-Одесса в районе Новогригоровки Одесской области в пятницу, 1 февраля, случилось ДТП с участием шести автомобилей. Об этом пишет Думская.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, около 7:00 из-за испорченного покрытия столкнулись две машины, а после этого в преграду на дороге въехали еще четыре авто. В результате один грузовик врезался в отбойник, одна фура перевернулась. 

О пострадавших не сообщается.

По данным полиции, помимо ям на дороге, причиной аварии мог стать туман.

Cмотрите фотогалерею: На трассе Киев-Одесса столкнулись шесть авто

Напомним, 1 февраля в Киеве на площади Победы произошла крупная авария с участием пяти автомобилей, есть жертвы. Полиция задержала виновника ДТП. Также сегодня на бульваре Дружбы народов столкнулись семь автомобилей.

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Источник: korrespondent.net

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