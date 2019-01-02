Президент Молдовы не может покинуть Россию

Молдавский президент Игорь Додон, находящейся в Москве с 29 января, не может вернуться на родину из-за нелетной погоды, сообщает Коммерсант со ссылкой на источники.

Представители президента Молдовы пытаются решить вопрос его возвращения на родину. Логистическая проблема возникла из-за нелетной погоды в Молдове. Опустившийся на Кишинев сильный туман практически полностью блокировал работу местного аэропорта: 31 января и 1 февраля были отменены десятки рейсов.

По словам собеседника издания, в молдавской делегации, в настоящее ведутся переговоры с Управлением делами президента России по поводу выделения спецборта для Игоря Додона и сопровождающих его чиновников.

Президента Молдовы временно отстранили от должности

Напомним, в сентябре 2018 президент Молдовы попал в ДТП. Тогда Игоря Додона госпитализировали. По имеющимся данным, в ДТП также попала машина Службы государственной охраны.

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Источник: korrespondent.net