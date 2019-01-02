На Днепропетровщине в руках у парня взорвалась электронная сигарета

В Павлограде Днепропетровской области в руках у 20-летнего парня взорвалась электронная сигарета. Об этом сообщает местное издание TV-news.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 31 января. В результате парень получил рваную рану голени, открытую черепно-мозговую травму, попадание инородного тела в мягкие ткани головы, кроме того пострадала и лобная часть лица.

Врач-травматолог Евгений Таранюк рассказал, что электронная сигарета взорвалась, когда юноша опустил ее вниз. А если бы она взорвалась у лица, то травмы были бы значительно серьезнее.

"В моей практике с такими травмами обращаются впервые. Хирурги говорят, что обойдется без операции, оболочки мозга не повреждены. Но будут консультироваться с ЛОРамы, обследование на компьютерном томографе", - добавил врач.

Напомним, в МОЗ заявили, что в Украине распространенность курения снизилась на треть.

Также сообщалось, что в голландских магазинах сети супермаркетов Lidl намерены отказаться от торговли сигаретами.

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Источник: korrespondent.net