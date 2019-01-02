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01. 02. 2019

Могерини отказалась комментировать "заявку Украины на членство в ЕС" в 2024

Высокий представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини отказалась комментировать слова президента Петра Порошенко о том, что Киев подаст заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году, сообщает Радио Свобода.

"Я не буду комментировать то, что может произойти в 2024-м, но уверена, что наши ближайшие цели, в частности, план "20 достижений Восточного партнерства до 2020 года"- вполне реальные и выполнимые", - заявила Могерини по окончании неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Порошенко.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что блок стран ЕС и Украины, как член Восточного партнерства, за последние пять лет смогли достичь вещей, которые еще не так давно могли показаться нереальными, а именно: торгового соглашения, соглашения об ассоциации и визовой либерализации.

"Десять или даже пять лет назад, многое в нынешних отношениях ЕС и государств Восточного партнерства, в частности Украины, было трудно представить. Особенно, для украинцев, для которых пять лет назад был очень драматический период. Мы достигли того, что в то время было даже трудно представить. Были достигнуты три цели: самое совершенное соглашение о ЗСТ, соглашение об ассоциации, которая нам создала рамки для регулярных постоянных обменов на политическом уровне. Наконец, визовую либерализацию, которая была всегда приоритетом для украинцев, молдаван и грузин ", - заявила Могерини.

Напомним, несколькими днями ранее президент Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2024 году.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что вступление Украины в ЕС и НАТО – это вопрос среднесрочной перспективы. 

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Источник: korrespondent.net

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