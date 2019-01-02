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01. 02. 2019

Убийство пары в Николаеве: стрелка арестовали без права залога

В Николаеве суд арестовал мужчину, подозреваемого в расстреле супругов под зданием Ленинского районного суда. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Суд Центрального района Николаева избрал задержанному за двойное убийство 52-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Убийство пары в Николаеве: стрелка арестовали без права залога

Напомним, 30 января в Николаеве возле здания Космос Плаза, где расположен Ленинский райсуд, расстреляли мужчину и женщину. В результате стрельбы женщина погибла на месте, мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Правоохранители задержали мужчину с поличным. Вскоре правоохранители задержали второго "стрелка", который скрылся с места преступления. Им оказался сын задержанного.

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Источник: korrespondent.net

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