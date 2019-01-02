МИД: Турция окажет помощь ВСУ на десятки миллионов

Турция будет предоставлять специальную помощь Вооруженным силам Украины на суммы в десятки миллионов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Одессе, сообщает в пятницу, 1 февраля, УНН.

По словам украинского министра, у него с коллегой была очень хорошая беседа о безопасности в черноморском регионе.

"Наши турецкие друзья будут оказывать специальную помощь нашим Вооруженным силам, и это будет серьезная помощь. В ближайшие годы. Мы об этом говорим, речь идет о серьезных суммах и направлениях, речь идет о десятках миллионов долларов", - подчеркнул Климкин.

При этом он отказался уточнить, о какой именно помощи идет речь.

"Я не буду говорить об отдельных вооруженных системах, об отдельных договоренностях о совместной разработке, но я считаю, что весь наш сектор ВТС, как и турецкий, должен стремиться к синергии", - добавил глава МИД.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу начал визит в Украине с Одессы.

Перед этим сообщалось, что Турция предупредила Украину о визите консула в Крым. Власти Турции предупредили украинскую сторону о визите в Керчь турецкого консула в Новороссийске Юнуса Эмре.

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Источник: korrespondent.net