В Запорожской области в пятницу, 1 февраля, произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

Указано, что о возгорании на территории частного домовладения по ул. Горького в с. Ботиево спасателям стало известно в 10:30 пятницы.

Как информировали в ведомстве, прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС установили, что в комнате жилого дома горит диван на площади два квадратных метра.

"На месте пожара были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни. Ими оказались отец и сын 1948 и 1978 годов рождения. В 11:14 спасатели локализовали возгорание, а в 11:30 - полностью ликвидировали", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожской области на пожаре погибли два человека

Причина пожара сейчас устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется следствие.

Ранее стало известно, что в Херсонской области на пожарах погибли три человека.

Также сообщалось, что в Украине был установлен антирекорд по жертвам на пожарах. За первые восемь дней нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составил 72 и 27 человек соответственно.

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Источник: korrespondent.net