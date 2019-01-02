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01. 02. 2019

Москва пообещала США "ответные меры" по ракетам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 1 февраля, заявила, что Москва оставляет за собой право на ответную реакцию и меры в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом она заявила в эфире одного из российских телеканалов, сообщает ТАСС.

"Если американская сторона все-таки окончательно сформирует свое мнение и выйдет из Договора о РСМД, Москва оставляет за собой право и на соответствующую реакцию, и на ответные действия. Естественно, это будет сделано", - сказала дипломат.

Захарова также заявила, что выход США из ДРСМД является частью национальной стратегии Вашингтона по снятию с себя международно-правовых обязательств в различных сферах.

"На самом деле, это лишь одна часть общей американской концепции по разрыву и выходу из огромного количества международных договоренностей, - отметила она. - Поэтому здесь вопрос не к вине России относительно нарушения этого договора. Это не вопрос Китая или других факторов международной безопасности. Это стратегия США по снятию с себя международно-правовых обязательств в различных сферах".

Ранее сегодня Вашингтон объявил о выходе из ракетного договора со 2 февраля. Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией соглашения. Также в Белый доме заявили о последнем шансе РФ по ракетам.

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Источник: korrespondent.net

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