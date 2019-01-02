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01. 02. 2019

ГПУ: расследование расстрелов на Майдане окончено

Генпрокуратура завершила расследование относительно виновных в расстреле на Майдане. Об этом в пятницу, 1 февраля, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала Прямой.

"Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах Майдана. Мы считаем, что есть все доказательства для передачи в суд, в том числе научно-независимая экспертиза, о том, что команды Януковича, Якименко (главы СБУ), Захарченко (бывшего руководителя МВД) и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане. И эта статья предусматривает пожизненное", - сказал Луценко.

Он также отметил, что кроме 150 бывших силовиков, которые уже находятся на скамье подсудимых, к суду будут привлечены еще полтора десятка тех, кто отдавал преступные приказы.

В то же время Генпрокурор добавил, что ожидает от парламента принятия важного решения, которое позволит направить материалы расследования в суд. Какое именно решение парламента он ожидает, Луценко не уточнил.

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Источник: korrespondent.net

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