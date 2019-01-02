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01. 02. 2019

В Тернопольской области нацгвардейцы массово болеют корью

Вспышка заболевания корью зарегистрирована среди военнослужащих Нацгвардии в Тернопольской области. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает пресс-служба полиции области.

"На лечении сейчас находятся семь военных, у части из них средняя степень тяжести, у остальных - легкое течение болезни. С симптомами вирусного заболевания к медикам обратились 12 нацгвардейцев. Диагностировали корь у одиннадцати из них", - комментирует ситуацию начальник центра превентивной медицины Территориального медицинского объединения МВД Украины в Тернопольской области Юлий Николин.

Также сообщается, что из-за ситуации с заболеванием нацгвардейцев состоялось заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольском городском совете.

Ее участники, в частности, решили ускорить процесс вакцинации среди военнослужащих и других контактных лиц, а больных, по возможности, отправить на лечение в ближайший военный госпиталь МВД.

Однако, в связи с тяжелым течением болезни пациенты не подлежат транспортировке и продолжают лечение в инфекционном отделении Тернопольской городской больницы скорой помощи.

В то же время, в воинской части Нацгвардии проведена вакцинация против кори.

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Источник: korrespondent.net

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