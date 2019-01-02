Сотни общин хотят перейти в ПЦУ - Минкульт

Около 200 религиозных общин направили запрос на перерегистрацию в связи с переходом из УПЦ МП в ПЦУ. Об этом во время брифинга в пятницу, 1 февраля, заявил директор Департамента по делам религий и национальностей Минкульта Андрей Юраш, сообщает Укринформ.

Он отметил, что кроме 200 поступивших обращений еще несколько сотен обращений находятся на стадии подготовки.

"По данным областных государственных администраций, такое же или в два или в три раза большее количество религиозных общин уже готовятся, и в той или иной форме уже пытаются организовать этот переход. Мы видим, что это сотни религиозных общин, поэтому нужно как можно быстрее создать возможности для реализации их конституционных прав", - подчеркнул он.

В связи с этим, по словам Юраша, уже в ближайшее время заработает механизм "единого окна", который упростит процедуру регистрации религиозных организаций.

"Министерство юстиции сейчас разрабатывает схему несколько упрощенного предоставления прав государственному регистратору со стороны областных государственных администраций, которые занимаются вопросом религии. Поэтому я думаю, что это две-три недели максимум, для того чтобы начала действовать эта система", - подчеркнул Юраш.

Напомним, накануне вступил в силу закон, который о религиозных общинах, который определяет процедуру перехода общины в другую церковь.

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Источник: korrespondent.net