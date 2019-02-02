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02. 02. 2019

Венесуэла отложила вывоз золота из страны − СМИ

 
Власти Венесуэлы отложили планы по вывозу из страны 20 тонн золота. Об этом в пятницу, 1  февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
 
По информации собеседника агентства, золотые слитки уже взвесили и приготовили к отправке, однако они не покинули хранилище Центробанка в Каракасе. При этом он не владеет информацией о деталях сделки и куда планировалось отправить золото.
 
Bloomberg оценивает стоимость слитков в 850 миллионов долларов и подчеркивает, что золото стало ключевым элементом "ожесточенной борьбы" за контроль над финансами республики между действующим президентом страны Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, провозгласившим себя исполняющим обязанности главы государства.
 
Ранее представители оппозиционного парламента Венесуэлы заявили, что в страну прибыл пустой самолет из России, который якобы должен был вывезти часть золотовалютного фонда страны. Власти страны эту информацию отрицают.
 
Также СМИ сообщили, что Центральный банк Венесуэлы рассчитывает в ближайшее время продать около 15 тонн золота ОАЭ.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 23 января на фоне волны протестов в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.
 
По просьбе Вашингтона, банк Англии отказал правительству Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму 1,2 миллиарда долларов.

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Источник: korrespondent.net

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