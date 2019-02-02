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02. 02. 2019

НАТО не намерено размещать ядерные ракеты в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 1 февраля, заявил, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракетные установки на территории Европы. Об этом он  сообщил агентству Reuters, комментируя планы США приостановить соблюдение обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"У НАТО нет намерения развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе", − подчеркнул Столтенберг.

По его словам, у военного объединения также отсутствуют намерения зеркально отвечать на действия России.

"В то же время мы должны гарантировать, что будем иметь надежные и эффективные средства сдерживания", − добавил генсек.

Польша выступила за размещение ядерных ракет США в Европе

Как сообщал Корреспондент.net, 1 февраля в преддверии приостановки обязательств Вашингтона по ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах.

Напомним, претензии США связаны с российской ракетой 9М729. На нескольких встречах представители Москвы и Вашингтона обсуждали спасение договора, но так и не смогли прийти к единой позиции.

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Источник: korrespondent.net

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