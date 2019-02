Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии

Жертвами прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии стали уже 115 человек, еще 248 числятся пропавшими без вести. Об этом в пятницу, 1 февраля сообщил телеканал Globo.

Отмечается, что на данный момент установлены личности 71 погибшего. В результате катастрофы более 24 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.

Телеканал также опубликовал видео инцидента с камеры наблюдения на кране, который находился на руднике. На кадрах видно, как растекаются потоки грязи, а рабочие на машинах и погрузчиках пытаются покинуть зону бедствия.

A TV Globo teve acesso, com exclusividade, às imagens da câmera que flagrou o exato momento do rompimento da barragem 1, no complexo da Mina do Feijão, em Brumadinho. Veja a cobertura completa às 20h30 no #JN. pic.twitter.com/San5rKewUc