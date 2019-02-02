Лента RSS
Подписаться на ленту
02 февраля 2019, суббота, 05:04
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
02. 02. 2019

СМИ узнали детали обращения Трампа к Конгрессу

 
Президент США Дональд Трамп во время выступления с ежегодным посланием к Конгрессу О положении страны поднимет несколько экономических и политических тем, а также расскажет о том, как республиканцы и демократы смогут преодолеть многолетние разногласия. Об этом сообщает источник Reuters.
 
"Вместе мы можем преодолеть давние разногласия, залечить старые раны, создать новые коалиции, выработать новые решения и открыть поразительные перспективы будущего Америки. Решение остается за нами", − говорится в послании Трампа.
 
По данным агентства, президент в своем обращении к Конгрессу попросит законодателей направлять ему законы по финансированию инфраструктурных проектов и проинформирует их о торговых переговорах с Китаем.
 
Также американский лидер призовет конгрессменов одобрить новый торговый договор USMCA с Канадой и Мексикой, который заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).
 
Помощники президента отметили, что Трамп намерен поднять в речи тему мигрантов и строительство стены на границе с Мексикой.
 
Напомним, Трамп принял приглашение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси выступить 5 февраля с ежегодной речью в Конгрессе.
 
Ранее Пелоси отказалась назначить дату традиционного послания на 29 января, сославшись на бюджетный кризис в стране. Она направила президенту новое формальное приглашение выступить в Конгрессе после того, как американский лидер согласился на требования демократов и подписал законопроект о восстановлении финансирования правительства до 15 февраля.
 
Как сообщал Корреспондент.net, с 22 декабря 2018 года работа правительства США была частично приостановлена из-за того, что демократы отказывались принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В США снегопады и приближаются морозы под 40 градусов. Трамп всего 2 года как президент, а уже решил проблему глобального потепления.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.