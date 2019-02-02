СМИ узнали детали обращения Трампа к Конгрессу

Президент США Дональд Трамп во время выступления с ежегодным посланием к Конгрессу О положении страны поднимет несколько экономических и политических тем, а также расскажет о том, как республиканцы и демократы смогут преодолеть многолетние разногласия. Об этом сообщает источник Reuters.

"Вместе мы можем преодолеть давние разногласия, залечить старые раны, создать новые коалиции, выработать новые решения и открыть поразительные перспективы будущего Америки. Решение остается за нами", − говорится в послании Трампа.

По данным агентства, президент в своем обращении к Конгрессу попросит законодателей направлять ему законы по финансированию инфраструктурных проектов и проинформирует их о торговых переговорах с Китаем.

Также американский лидер призовет конгрессменов одобрить новый торговый договор USMCA с Канадой и Мексикой, который заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

Помощники президента отметили, что Трамп намерен поднять в речи тему мигрантов и строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, Трамп принял приглашение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси выступить 5 февраля с ежегодной речью в Конгрессе.

Ранее Пелоси отказалась назначить дату традиционного послания на 29 января, сославшись на бюджетный кризис в стране. Она направила президенту новое формальное приглашение выступить в Конгрессе после того, как американский лидер согласился на требования демократов и подписал законопроект о восстановлении финансирования правительства до 15 февраля.

Как сообщал Корреспондент.net , с 22 декабря 2018 года работа правительства США была частично приостановлена из-за того, что демократы отказывались принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net