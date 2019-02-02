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02. 02. 2019

В Кабо-Верде арестовали 11 моряков из России

В Кабо-Верде арестованы 11 россиян − членов экипажа грузового судна Eser. Их подозревают в контрабанде наркотиков, сообщает издание Maritime Bulletin в пятницу, 1 февраля. Полиция обнаружила на борту корабля 9,5 тонны кокаина.

По данным правоохранительных органов, это крупнейшая конфискованная за один раз партия наркотиков в истории островного государства.

Полиция отметила, что ее предупредила организация Maritime Analysis and Operation Center, которая координирует действия семи стран Евросоюза по борьбе с контрабандой наркотиков.

Судно направлялось из Южной Америки в Марокко. Корабль был вынужден сделать остановку в порту Прае − столицы Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа по невыясненным причинам.

В 2011 году власти Кабо-Верде конфисковали 1,5 тонны кокаина, предназначенного для европейского рынка. В 2016 году удалось предотвратить передачу 280-килограммовой партии наркотика с зарегистрированного в Бразилии рыболовного судна на яхту под флагом США.

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Источник: korrespondent.net

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