Силовики ООС изъяли контрафактного алкоголя на 28 миллионов

Правоохранители Объединенных сил обнаружили на Донбассе контрафактную алкогольную продукцию и оборудование по ее изготовлению на сумму свыше 28 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение ноября 2018 - января 2019 годов (...) разоблачили преступную схему противоправного изготовления и дальнейшей реализации на территории разных областей Украины, а также перемещение по содействию в настоящее время не установленных лиц через линию разграничения фальсифицированных алкогольных изделий", - говорится в сообщении.

1 февраля прошли обыски складских помещений в Бахмуте и в Краматорске, в ходе которых обнаружено и изъято линию по розливу и упаковке фальсифицированных алкогольных изделий; 1347 театрапаков емкостью по 10 литров каждый (13470 л) готовой продукции - фальсифицированного алкоголя; свыше 20,5 тонн этилового спирта; свыше 20 тысяч марок акцизного налога Украины и прочие принадлежности.

"Общая сумма изъятого оборудования и товарно-материальных ценностей составляет около 1 миллиона долларов США", - подчеркнули в штабе ООС.

"В настоящее время проводятся следственные (оперативные) мероприятия с целью установления всех причастных лиц, в т.ч. военнослужащих ВСУ и правоохранительных органов, которые имеют отношение к вышеуказанной преступной схеме и осуществляли ее "крышевание"", - добавили в ООС.



После этого причастным лицам будет сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.





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Источник: korrespondent.net