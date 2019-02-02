Итоги 01.02: Выход США из договора и пошлины от ЕС

США объявили о выходе из ракетного договора

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Он подчеркнул, что США на шесть месяцев приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках договора и если Россия не вернется к соблюдению соглашения, полностью выйдут из него.

Страны НАТО поддержали решение США покинуть ДРСМД и призвали Россию выполнять договоренности.

В ГПУ заявили об окончании расследования расстрелов на Майдане

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила расследование относительно виновных в расстреле на Майдане.

Он уточнил, что кроме 150 бывших силовиков, которые уже находятся на скамье подсудимых, к суду будут привлечены еще полтора десятка тех, кто отдавал преступные приказы.

Президент утвердил сроки призывов в 2019 году

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2019 году.

В ЕС сообщили о введении пошлины на сталь из Украины

Еврокомиссия опубликовала регламент, который вводит окончательные защитные меры на импорт стальной продукции со 2 февраля, в том числе из Украины.

Отмечается, что указанные меры будут действовать в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.

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Источник: korrespondent.net