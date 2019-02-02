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02. 02. 2019

За месяц задержали 800 взяточников - Генпрокуратура

За первый месяц 2019 года в Украине задержали 800 взяточников. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала Прямой вечером 1 февраля.

"В январе 800 взяточников задержали. У меня за прошлый год 600 полицейских были задержаны за коррупцию. 177 таможенников, 159 фискалов, в том числе 60 прокуроров, и так далее", - сказал он.

По словам Луценко, в Украине задерживают по 10 взяточников в день. 

По его данным, судебные приговоры получили 2637 коррупционеров, а в государственную казну возвращено 3,9 млрд долларов.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что за прошлый год в Украине зафиксировано взяток на 207 миллионов гривен.

Отметим, в 2018 году Украина заняла 120 место из 180 в мировом рейтинге Индекс восприятия коррупции, улучшив свои показатели на 10 пунктов по сравнению с 2017 годом. 

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Источник: korrespondent.net

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