Дело Савченко-Рубана снова передали новому суду

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о переносе дела народного депутата Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Чернигов. Об этом он сказал в эфире канала Прямой вечером 1 февраля.

"Дело Савченко и Рубана фактически было завершено. Мне кажется, что они оба пытались затянуть ознакомление с материалами следствия... Но в конце концов это закончилось, и сейчас они должны предстать перед судом. Буквально сегодня было принято судебное решение о том, что этот суд состоится в Чернигове", - сообщил Луценко.

Он пояснил, что суд принял такое решение, учитывая то, что большинство свидетелей по этому делу либо проживают в этом городе, либо же им удобнее добираться к нему. "Поскольку первый вариант был Славянск", - напомнил генпрокурор.

"Мы готовы выехать в Чернигов для поддержания обвинения и считаем, что есть все доказательства того, в чем обвиняем этих двух граждан", - подытожил Луценко.

Напомним, Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. Верховная Рада 22 марта поддержала представления Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

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Источник: korrespondent.net