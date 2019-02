У берегов США в море упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились два человека, упал в море около побережья американского штата Флорида, сообщил телеканал WPTV.

Крушение произошло в 37 км восточнее города Палм-Бич. Самолет совершал перелет на Багамские острова.

Поиском людей занимается береговая охрана. Национальное управление по безопасности на транспорте начало расследование причин.

Here's a #flightaware track of the plane that left Lantana headed to the Bahamas this afternoon.



The plane lost contact with radar at 5,100 feet, in bad weather, about 23 miles from the Palm Beach coast.



A couple and two dogs were on board. @USCGSoutheast search continues. pic.twitter.com/HjnmDSUEnV