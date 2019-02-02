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02. 02. 2019

"Тишину" в ООС нарушали запрещенные вооружения

Представители незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что дважды было применено запрещенное минскими договоренностями вооружене. Пострадавших среди военных нет.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы украинских позиций велись: из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Павлополя; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Красногоровки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север обстреляли позиции ООС: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Свободный; из минометов калибра 82-мм - в районе Крымского.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе.

Как сообщалось, на передовые позиции на Донбассе вернулся отдельный отряд специального назначения "Азов".

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Источник: korrespondent.net

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