В Индии леопард напал на деревню: четверо пострадавших

В Индии леопард напал на местных жителей во время охоты в штате Пенджаб, сообщает AFP.

"Сотни людей скопились на крышах домов, в страхе наблюдая за агрессивным животным. Леопард повалил на землю четырех человек и укусил. У них не серьезные ранения", - говорится в сообщении.

Один мужчина попытался сверху набросить на животное сеть. Но леопард перепрыгнул через стену и столкнул этого человека.

Местные жители бросали в леопарда камни, чтобы отогнать, но это не помогло. В конечном счете леопард был загнан в угол в доме. В него выстрелили транквилизатором три раза, однако только последний выстрел оказался удачным.

Усыпленное животное было помещено в клетку и доставлено в зоопарк Чхатбира. Чиновники заявили, что он будет находиться под наблюдением в течение нескольких дней, прежде чем принять решение о его будущем.

Ранее в январе в штате Гуджарат был пойман леопард, который совершил четыре нападения на людей. Три дня хищник держал деревню в округе Чхота-Удайпур в страхе, растерзав мужчину и двухлетнего мальчика, а позже напав на восьмилетнюю девочку и фермера.

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Источник: korrespondent.net