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02. 02. 2019

Трамп оценил вероятность введения режима ЧП в США

Президент США Дональд Трамп заявил считает высокой вероятность того, что объявит чрезвычайное положение, если переговоры с демократами о финансировании строительства стены вдоль границы с Мексикой зайдут в тупик. Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, что есть высокая вероятность того, что нам придется это сделать", - сказал Трамп.

После объявления чрезвычайного положения в США Трамп получит официальные полномочия выделить из бюджета Минобороны США несколько миллиардов долларов на строительство новой пограничной стены.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила же, что в бюджете 2019 года "не будет никаких денег на стены". Пелоси добавила, что демократы готовы обсуждать финансирование закупки высокотехнологичных устройств для охраны границы и создание новых пунктов пропуска.

Напомним, на прошлой неделе Белый дом и Конгресс США договорились о возобновлении финансирования правительства до 15 февраля. За это время Трамп рассчитывает договориться с демократами о финансировании строительства стены.

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Источник: korrespondent.net

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