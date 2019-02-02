Лента RSS
Подписаться на ленту
02 февраля 2019, суббота, 12:44
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
02. 02. 2019

Пенс: Пора положить конец диктатуре Мадуро

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Майами (штат Флорида) перед эмигрантами из Венесуэлы, призвал "положить конец диктатуре" Николаса Мадуро.

Соответствующее обращение Пенс сделал в пятницу, 1 февраля, в преддверии запланированных на субботу массовых протестов оппозиции, возглавляемой самопровозглашенным временным главой государства Хуаном Гуайдо.

"Это не время для диалога. Пришло время - действий", - отметил вице-президент, отклонив возможность переговоров с режимом. По словам Пенса, на более раннем этапе все варианты действий были в арсенале, однако Николас Мадуро ими не воспользовался.

"Пришло время раз и навсегда положить конец диктатуре Мадуро", - подчеркнул Майк Пенс, из всех представителей администрации Дональда Трампа наиболее активно выступающий с критикой в адрес венесуэльского лидера.

Хуан Гуайдо 25 января в интервью телеканалу Univision заявил, что Мадуро в случае добровольной передачи власти может рассчитывать на амнистию.

США первыми из зарубежных стран признали главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Целый ряд европейских государств, включая Германию, Францию, Великобританию и Испанию, поставил перед Николасом Мадуро ультиматум.

Если до 3 февраля он не заявит о проведении новых выборов, то до эти европейские державы встанут на сторону Гуайдо.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В США снегопады и приближаются морозы под 40 градусов. Трамп всего 2 года как президент, а уже решил проблему глобального потепления.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.