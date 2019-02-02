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02. 02. 2019

Возле армейского арсенала задержали троих неизвестных

Вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в лесной местности задержали троих подозрительных граждан, которые приближались к зоне охраны. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщает Генштаб в Facebook.

Как отмечается, задержание проводилось совместно с оперативным подразделением военной службы правопорядка ВСУ.

О происшествии сообщили представителям Национальной полиции и Службы безопасности в зоне их ответственности. Задержанных передали правоохранителям.

"Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов, - отмечают в Генштабе.

Напомним, в ноябре прошлого года в Волынской области задержали троих неизвестных, которые руководили двумя беспилотниками у территории одной из воинских частей. 

В этом же месяце военные обнаружили использование беспилотного летательного аппарата у одной из частей десантно-штурмовых войск ВСУ.

Также сообщалось, что 5 ноября военные обезвредили беспилотный летательный аппарат в запрещенной зоне вблизи одного из арсеналов. Было задействовано подразделение радиоэлектронной борьбы, которое подавило радиоканалы управления дроном.

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Источник: korrespondent.net

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