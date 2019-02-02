В четвертую годовщину гибели Андрея Кузьменко в субботу, 2 февраля, в память о музыканте в Кривом Роге провели автопробег, сообщает Первый городской.

На него собрались около сотни поклонников творчества Кузьмы и несколько десятков автомобилей. На автопробег приехали также жители Днепра и Каменского.

Колонна стартовала в центре города. Участники приехали к месту аварии, в которой погиб певец.

У памятника музыканту собрались около 100 человек. Здесь священники провели панихиду. В память об артисте зажгли лампадки, и возложили цветы. Участники вспомнили творчество Кузьмы и то, что он призывал менять мир вокруг.

Издание напоминает, что в Кривом Роге Кузьма Скрябин сыграл свой последний концерт.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге устроили автопробег в годовщину гибели Кузьмы Скрябина

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Известному певцу и продюсеру было 46 лет. На месте гибели Кузьмы Скрябина установили памятник.

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Источник: korrespondent.net