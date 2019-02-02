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02. 02. 2019

Обрушение коллектора в Бердянске: водоснабжение частично возобновлено

В Бердянске Запорожской области после аварии на коллекторе частично возобновлена подача воды. Об этом в субботу, 2 февраля, пишет 112 Украина.

Отмечается, что авария произошла на канализационном коллекторе длиной 150 метров.

"Сейчас продолжаются работы: проложено 25 метров новой трубы, частично возобновлено водоснабжение. Но власти в своем заявлении подчеркивают, что делают все возможное, но не гарантируют, что воду не придется снова отключать, так как вчера обнаружили обвал на другой части коллектора", - отметила корреспондент.

Напомним, 27 января в Бердянске из-за аварии на коллекторе без воды осталось полгорода. С 29 января закрыты 12 школ и семь детсадов.

Запорожские правоохранители открыли уголовное дело по факту служебной халатности, которая повлекла масштабную аварию на коллекторе.

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Источник: korrespondent.net

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