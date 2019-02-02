Самолет из Египта вынужденно приземлился в аэропорту Кривого Рога

Самолет, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх - Борисполь, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Кривой Рог (Днепропетровская область) в пятницу, 1 февраля. Об этом сообщил директор международного аэропорта Кривой Рог Игорь Лашин, информируют Українські Новини.

Отмечается, что самолет совершил вынужденную посадку из-за плохой видимости в Борисполе.

Самолет успешно совершил посадку на запасной полосе в Кривом Роге.

Из аэропорта Кривой Рог пассажиров доставили в Борисполь бесплатным автобусом.

Напомним, 1 февраля из-за тумана в Киеве не смог приземлиться рейс с двумя футбольными командами.

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Источник: korrespondent.net