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02. 02. 2019

В Алеппо обрушился дом: 11 погибших

В сирийском городе Алеппо обрушился жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом в субботу, 2 февраля, пишет SANA.

Как сообщил глава полицейского управления провинции генерал Айсам Аш-Шелли, рухнул незаконно построенный пятиэтажный дом.

Пожарные, отряды гражданской обороны и медицинской помощи прибыли на место трагедии сразу после случившегося и приступили к разбору завалов. Одного человека удалось спасти.

На данный момент спасательная операция завершилась.

Cмотрите фотогалерею: В Алеппо обрушился дом: 11 погибших

Напомним, 14 января в многоэтажном доме в городе Шахты (Россия) произошел взрыв. Погибли пять человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Источник: korrespondent.net

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