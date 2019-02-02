Сепаратисты днем в субботу, 2 февраля, осуществили обстрел автобуса ритуальной службы, который следовал на кладбище в поселке Чермалык Донецкой области. Об этом информирует украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон, сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Сегодня в 12:30 в поселке Чермалык (на северо-восток от Мариуполя) проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с наклейками на бортах "Ритуальные услуги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на правой стороне автобуса зафиксированы несколько сквозных пулевых пробоин.

"Лишь чудом пули не задели пассажиров", - сообщили в СЦКК.

После прибытия на кладбище водителю удалось вывести автобус из-под обстрела и вернуться в безопасное место. Отмечается, что после этого сепаратисты некоторое время продолжали обстреливать территорию кладбища.

Cмотрите фотогалерею: Сепаратисты обстреляли ритуальный автобус - СЦКК

Накануне сепаратисты обстреляли район Донецкой фильтровальной станции.

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Источник: korrespondent.net