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02. 02. 2019

На Донбассе ранен военный

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток, 2 февраля, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщается на странице ООС в соцсети Facebook.

Так, по состоянию на 18:00 сепаратисты шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группы Север сепаратисты из стрелкового оружия, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинских военных вблизи Луганского, Травневого и Хутора Вольный.

Также противник с использованием стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов осуществил обстрел позиций подразделений Объединенных сил в полосе действий оперативно-тактической группы Восток, а именно в районе Широкино и Красногоровки.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в штабе.

Как сообщалось, днем 2 февраля сепаратисты обстреляли ритуальный автобус, который следовал на кладбище в поселке Чермалык Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net

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