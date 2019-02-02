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02. 02. 2019

В Полтаве на ребенка упала ледяная глыба

В Полтаве в субботу, 2 февраля, ледяная глыба упала на голову малолетней девочке. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

Инцидент случился около 13:00 возле остановки общественного транспорта Октябрьская по улице Соборности.

Сейчас ребенку оказывают помощь врачи.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о служебной халатности. Начато досудебное расследование. 

Cмотрите фотогалерею: В Полтаве на ребенка упала ледяная глыба

Ранее сообщалось, что в Полтаве на одном из рынков под толщей снега начала обрушаться крыша.

В Киеве упавшая с крыши глыба льда разбила авто

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Источник: korrespondent.net

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