В Полтаве в субботу, 2 февраля, ледяная глыба упала на голову малолетней девочке. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.
Инцидент случился около 13:00 возле остановки общественного транспорта Октябрьская по улице Соборности.
Сейчас ребенку оказывают помощь врачи.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о служебной халатности. Начато досудебное расследование.
Cмотрите фотогалерею: В Полтаве на ребенка упала ледяная глыба
Ранее сообщалось, что в Полтаве на одном из рынков под толщей снега начала обрушаться крыша.
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Источник: korrespondent.net
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