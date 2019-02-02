На Закарпатье эпидпорог по ОРВИ превышен на 21%

На Закарпатье за последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ вырос на 52%, в некоторых районах эпидпорог превышает норму в шесть раз. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщает пресс-служба главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Отмечается, что в течение недели в медицинские учреждения Закарпатья с симптомами острой респираторной вирусной инфекции обратился 8281 человек, что на 52 процента больше, чем за предыдущие семь дней. Показатель заболеваемости составляет 657 на 100 тысяч населения и превышает эпидемический порог на 21%.

Отмечается, что 65% всех заболевших составляют дети до 17 лет, из них количество детей от 5 до 14 лет достигло 73%. Больше всего заболевших детей в Свалявском, Раховском, Мукачевском районах и Мукачево.

Также эпидемические пороги значительно превышены в Воловецком районе - в 6 раз, в Межгорском - в 2, в Ужгородском - на 42%, в Виноградовском - на 56 %, в Великоберезнянском - на 19 %.

В школах Ужгорода, Ужгородского района, некоторых учебных заведениях Воловецкого района, а также Виноградовского, Межгорского, Иршавского, Великоберезнянского, Береговского и Раховского районов еще на неделю продлили карантин. В школах Тячевского района каникулы продлили до 8 февраля.

Напомним, в Украине за третью неделю 2019 года гриппом и ОРВИ заболели почти 199 тысяч человек. Эпидемические пороги превышены в нескольких областях.

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Источник: korrespondent.net