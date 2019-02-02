Иран испытал новую крылатую ракету

Министр обороны Ирана Амир Хатами доложил об успешном испытании новой крылатой ракеты Ховейзех. Об этом в субботу, 2 февраля, пишет DW.

На испытаниях ракета успешно поразила мишень на расстоянии в 1,2 тысячи километров. Максимальная дальность ракеты - 1350 километров.

Ховейзех полностью разработана и произведена в Иране.

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Источник: korrespondent.net