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02. 02. 2019

Иран испытал новую крылатую ракету

Министр обороны Ирана Амир Хатами доложил об успешном испытании новой крылатой ракеты Ховейзех. Об этом в субботу, 2 февраля, пишет DW.

На испытаниях ракета успешно поразила мишень на расстоянии в 1,2 тысячи километров. Максимальная дальность ракеты - 1350 километров.

Ховейзех полностью разработана и произведена в Иране.

Cмотрите фотогалерею: Иран испытал новую крылатую ракету

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил начать разработку новых вооружений.

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Источник: korrespondent.net

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