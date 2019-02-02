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02. 02. 2019

В Сумах взорвалось авто: водитель госпитализирован

В Сумах в гараже взорвался автомобиль. Это произошло, когда владелец сел за руль и завел машину. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в субботу, 2 февраля.

Взрывной волной вырвало ворота в гараже и разрушило крышу.

По словам очевидцев, из-под обломков 21-летнего водителя доставали родственники и соседи. Его с ожогами лица и рук госпитализировали в больницу.

На месте следов взрывчатки эксперты не нашли.

Ранее в иракском городе Тикрит в результате подрыва автомобиля погибли трое человек.

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Источник: korrespondent.net

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