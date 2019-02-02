Лента RSS
Подписаться на ленту
02 февраля 2019, суббота, 23:34
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
02. 02. 2019

В Бельгии отец и сын устроили стрельбу в кафе

Три человека получили ранения в результате стрельбы в одном из турецких кафе в бельгийском Антверпене. Об этом в субботу, 2 февраля, пишет Het Laatste Nieuws.

Полиция смогла задержать двух подозреваемых - отца и сына. Также полицейские изъяли оружие.

Двое из пострадавших в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о стрельбе в городе Бастия на французском острове Корсика. Вскоре мужчину, открывшего стрельбу, нашли мертвым.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В США снегопады и приближаются морозы под 40 градусов. Трамп всего 2 года как президент, а уже решил проблему глобального потепления.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.