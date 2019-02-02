В Париже полиция задержала 30 демонстрантов, которые вышли в субботу, 2 февраля, на акцию протеста "желтых жилетов". Об этом сообщает BFM TV.
В Министерстве внутренних дел Франции сообщили, что всего в акциях протеста "желтых жилетов" в городах страны приняли участие почти 58,6 тысяч человек.
По данным МВД, в Париже на акцию протеста вышли свыше 10,5 тысяч человек.
Cмотрите фотогалерею: Протесты в Париже: 30 задержанных
Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby