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02. 02. 2019

Протесты в Париже: 30 задержанных

В Париже полиция задержала 30 демонстрантов, которые вышли в субботу, 2 февраля, на акцию протеста "желтых жилетов". Об этом сообщает BFM TV.

В Министерстве внутренних дел Франции сообщили, что всего в акциях протеста "желтых жилетов" в городах страны приняли участие почти 58,6 тысяч человек.

По данным МВД, в Париже на акцию протеста вышли свыше 10,5 тысяч человек.

Cмотрите фотогалерею: Протесты в Париже: 30 задержанных

Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.

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Источник: korrespondent.net

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