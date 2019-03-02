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03. 02. 2019

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент


Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею, которая является парламентом страны, передает Associated Press.

Провести досрочные парламентские выборы Мадуро предложил во время выступления перед своими сторонниками. Однако решение о проведении досрочных выборов в парламент должна принять проправительственная Национальная конституционная ассамблея.

Выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы должны были состояться в 2020 году.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

Вице-президент США Майк Пенс призвал "положить конец диктатуре" Николаса Мадуро.

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Источник: korrespondent.net

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