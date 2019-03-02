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03. 02. 2019

Сильное землетрясение произошло на границе Казахстана с Китаем


На границе Казахстана и Китая в субботу, 2 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км в 616 км на северо-восток от казахстанского мегаполиса Алматы.

Толчки интенсивностью 2-3 балла ощущались в городах Усть-Каменогорск и Зайсан. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

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Напомним, ранее на границах с Украиной произошло два землетрясения. Так, в Румынских Карпатах в уезде Ковасна был зафиксирован толчок мощностью в 3,8 балла. Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано на территории Польши.

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Источник: korrespondent.net

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