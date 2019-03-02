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03. 02. 2019

Маленькие панды отметили китайский Новый год


В Китае сотрудники национального центра охраны и исследования гигантских панд Волонг устроили утренник для маленьких животных в честь китайского Нового года. Об этом говорится в сообщении Yahoo Singapore на странице в Facebook.

Работники заповедника украсили одну из полян традиционными китайскими украшениями и перенесли туда медвежат.

Мероприятие стало первым появлением 11 годовалых детенышей панд на публике.

Напомним, ранее в китайском зоопарке показали двухмесячных панд. Кроме того, стало известно, что туристы больше не смогут фотографироваться с пандами в Китае.

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Источник: korrespondent.net

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