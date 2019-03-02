В одном из отелей Стокгольма нашли бомбу

В отеле Стокгольма обнаружили самодельное взрывное устройство. Проживавшую в номере гостиницы молодую пару задержали, сообщает Expressen.
Подозреваемые – 20-летний мужчина и 25-летняя женщина – ранее были осуждены за мелкие правонарушения, связанные с оборотом наркотиков.
Пока неизвестно, каким образом пара собиралась использовать взрывное устройство. В комнате отеля также было обнаружено огнестрельное оружие.
Напомним, ранее пассажир угрожал взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, а в Германии из-за бомбы эвакуировали тысячу человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net