В одном из отелей Стокгольма нашли бомбу



В отеле Стокгольма обнаружили самодельное взрывное устройство. Проживавшую в номере гостиницы молодую пару задержали, сообщает Expressen.



Подозреваемые – 20-летний мужчина и 25-летняя женщина – ранее были осуждены за мелкие правонарушения, связанные с оборотом наркотиков.



Пока неизвестно, каким образом пара собиралась использовать взрывное устройство. В комнате отеля также было обнаружено огнестрельное оружие.



Напомним, ранее пассажир угрожал взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, а в Германии из-за бомбы эвакуировали тысячу человек.

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Источник: korrespondent.net