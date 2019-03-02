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03. 02. 2019

Мэй решила изменить сделку по Brexit


Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена отправиться в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку по Brexit, сообщает The Daily Telegraph.

"Я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и решимостью", – заявила Мэй.

По ее словам, она планирует достичь прагматичных решений, реализующих выход Великобритании из ЕС. Мэй намерена добиться от ЕС гарантий по поводу отсутствия границы между Ирландией и Северной Ирландией.

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Напомним, 29 января британский парламент проголосовал за ряд поправок к соглашению о выходе страны из Европейского Союза. После этого Тереза Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести их в соглашение по Brexit. 

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Источник: korrespondent.net

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