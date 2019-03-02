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03. 02. 2019

В резиденции премьера Армении произошла кража


Сотрудница резиденции премьер-министра Армении украла памятные медали, сообщила представитель Следственного комитета страны Наира Арутюнян на своей странице в Facebook.

По данным полиции, четыре медали исчезли со стенда неиспользуемого холла на третьем этаже резиденции 30 января. Позже ценные вещи вернули на место. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

"В следственный отдел ереванского района Арабкир явилась работающая на проспекте Баграмяна, 26, женщина 1956 года рождения и сообщила, что это она 30 января забрала памятные медали, а 31 января вернула их", – рассказала Арутюнян.

Ранее территория резиденции, более известной как "Баграмяна 26" (или президентская резиденция), была закрыта для широкой публики. Однако после смены власти в стране весной 2018 года премьер-министр Никол Пашинян поручил открыть ворота, с тех пор у резиденции был установлен почетный караул, а на территории могли гулять все желающие.

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Напомним, 27 января в Москве с выставки в Третьяковской галерее похитили картину Ай-Петри. Крым. Преступник вынул полотно из рамы и скрылся. Подозреваемого задержали спустя несколько часов, картину вернули обратно на выставку.

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Источник: korrespondent.net

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