СМИ раскрыли план эвакуации королевы Елизаветы II



У британской королевской семьи есть план по эвакуации из Лондона в случае массовых акций протеста из-за Brexit, если выход Великобритании произойдет без соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Европейским Союзом. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на секретный план Кабинета министров.

Отмечается, что план был разработан во время холодной войны, когда власти Соединенного Королевства всерьез рассматривали ядерную угрозу со стороны СССР. Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский должны были переехать из Лондона в секретное место.

"Этот план экстренной эвакуации существуют с 1962 года. Сейчас он был переориентирован на случай массовых беспорядков", – пишет газета.

Напомним, официальный выход Великобритании из состава ЕС запланирован на 29 марта, а переходный период должен продлиться до конца 2020 года.

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Источник: korrespondent.net