Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 166 км к юго-востоку от населенного пункта Муара Сиберут.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, ранее у берегов Тайваня произошло землетрясение. Кроме того, около берегов Турции произошло землетрясение.
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Источник: korrespondent.net