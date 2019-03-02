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03. 02. 2019

Посол Венесуэлы в Ираке признал Гуайдо президентом


Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны, сообщает El Nacional.

По словам Рамиреса, Гуайдо "имеет конституционное право и обязанность принять на себя обязанности президента республики". Дипломат отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и "его клан узурпаторов перешли черту дозволенного".

"Наше единственное место – на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи. Господин Гуайдо, вы на верной стороне истории, народа и конституции", – заявил Рамирес.

#2Feb

Embajador de Venezuela ante Irak desconoce a Nicolás Maduro como Presidente, reconoce a Juan Guaidó como Presidente Encargado y a la Asamblea Nacional como poder legítimo. pic.twitter.com/VMtNWmcmxX

— Federico Black B. (@FedericoBlackB) 3 февраля 2019 г.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

Вице-президент США Майк Пенс призвал "положить конец диктатуре" Николаса Мадуро.

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Источник: korrespondent.net

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