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03. 02. 2019

Мадуро взял народных ополченцев в ряды Вооруженных сил


Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил включить участников народного ополчения в состав Вооруженных сил страны. 
 
"Я приказал включить ополченцев в качестве офицеров и солдат наших славных Национальных вооруженных сил. Если мы хотим мира, давайте приготовимся защитить его!" – написал политик в Twitter.

Ordené incorporar a los milicianos y milicianas como oficiales y soldados activos de nuestra gloriosa #FANB. ¡Si queremos paz, preparémonos para defenderla! pic.twitter.com/gvnyYr5g79

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 2 февраля2019 г.

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Напомним, ранее Мадуро заявил о создании более 50 тысяч подразделений народного ополчения. Ряд из них должны появиться в боливарианской республике в рамках военных учений. Маневры пройдут в Венесуэле с 10 по 15 февраля. На них военнослужащие будут отрабатывать сценарии возможного вторжения на территорию Венесуэлы.

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Источник: korrespondent.net

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