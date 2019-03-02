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03. 02. 2019

Итоги 02.02: Ракетный ответ РФ, акции во Франции


"Желтые жилеты" снова вышли на улицы городов Франции

Во Франции прошла новая волна антиправительственных акций "желтых жилетов". Всего в акциях протеста "желтых жилетов" в городах страны приняли участие почти 58,6 тысяч человек. В Париже полиция задержала 30 демонстрантов.  

Россия объявила о начале создания новых видов ракет

Президент России Владимир Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым заявил о начале в РФ работ по созданию новых вооружений.

"Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления - создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", - сказал российский лидер.

В Киеве произошел масштабный пожар на складах

В Деснянском районе Киева произошел сильный пожар на складах стройматериалов. Площадь пожара составляла около 10 000 кв.м. К тушению пожара были привлечены 123 человека личного состава и 31 единица техники ГСЧС.

В Китае маленькие панды отметили Новый год

В Китае сотрудники национального центра охраны и исследования гигантских панд Волонг устроили утренник для маленьких животных в честь китайского Нового года.

Работники заповедника украсили одну из полян традиционными китайскими украшениями и перенесли туда 11 годовалых медвежат.

Россия приостановила участие в договоре о ракетах

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил российский лидер.

Грипп и ОРВИ на Закарпатье в шесть раз превысили эпидпорог

На Закарпатье за последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ вырос на 52%, в некоторых районах эпидпорог превышает норму в шесть раз.

Отмечается, что в течение недели в медицинские учреждения Закарпатья с симптомами острой респираторной вирусной инфекции обратился 8281 человек, что на 52 процента больше, чем за предыдущие семь дней. Показатель заболеваемости составляет 657 на 100 тысяч населения и превышает эпидемический порог на 21%.

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Источник: korrespondent.net

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